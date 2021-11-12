Вакцинация Pfizer - сколько беременных и кормящих привили в Алматы

В Алматы стартовала вакцинация препаратом Pfizer. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько человек получили прививку, передает корреспондент Zakon.kz.

Уже сегодня в Алматы стартовала кампания по вакцинации беременных и кормящих. Всего провакцинировано три беременных и 16 кормящих женщин, - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

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Она отметила, что также вакцину сейчас развозят по стальным регионам. Как только препарат доставят и распределят, начнется вакцинация.

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10 ноября в Алматы из столицы Катара прибыла первая партия вакцины Pfizer. Всего Казахстан закупил 4 млн доз, которые рассчитаны на 2 млн человек.

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12 ноября вакцина поступила в Нур-Султан.

Тамила Языкова, Нур-Султан