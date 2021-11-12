Драку в столичном ТРЦ обсуждают в Сети

Брат пытался помочь сестре, из-за чего и был избит неизвестными парнями, передает Zakon.kz.

Две 17-летние девочки пошли в "Керуен", где к ним начали приставать незнакомые парни. Одна из них позвонила брату, 19-летнему студенту, тот приехал в торговый центр, где его весьма жестко избили, причем видно, что ребята подготовленные, спортивные. Никто не вмешивался, стражами правопорядка и не пахло, - написали в Instagram-группе astana_typical.

Автора ролика возмутил тот факт, что участников конфликта все еще не нашли.

9 ноября текущего года около 21.30 на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестные лица, находясь в ТРЦ "Керуен Сити" по улице Достык, устроили драку. Материал зарегистрирован в УП района "Есиль". По данному факту начато досудебное расследование по статье "Хулиганство", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению виновных лиц.