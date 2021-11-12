Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Zakon.kz.

VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула. В работе форума наряду с президентом Казахстана приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сапар Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей, – сообщает Акорда.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за организацию встречи глав тюркоязычных государств и гостеприимство, оказанное на турецкой земле.

Глава нашего государства подчеркнул, что в этом году народы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана подошли к важному историческому рубежу – 30-летию независимости.

За этот период мы успешно прошли непростой период становления. Были заложены основы дружеских отношений между нашими странами. Только в этом году мы встречались уже дважды, на высоком уровне был проведен саммит. Все это служит ярким свидетельством нашего нерушимого братства. У казахов есть поговорка: "Если четверо вместе, им покорятся даже недостижимые вершины". У собравшихся здесь высоких представителей своих стран самые искренние намерения. Мы призываем все государства к сотрудничеству. Сегодняшняя встреча, несомненно, укрепит единство наших стран, объединенных общими корнями и общей историей, – сказал президент Казахстана.

Глава государства поблагодарил руководство Азербайджана, которое в течение двух лет осуществляло эффективное председательство в ССТГ. За это время азербайджанская сторона внесла существенный вклад в активизацию работы Совета. Несмотря на продолжающуюся пандемию, в тюркском мире продолжаются и позитивные тенденции. Тюркоязычные страны одними из первых созвали экстренный саммит с целью объединить свои усилия в борьбе с пандемией. Туркестан был провозглашен духовной столицей тюркского мира. В соответствии с резолюцией ООН был урегулирован конфликт в Нагорном Карабахе.

Убежден, что Турецкая Республика, к которой переходит председательство, достойно справится с этой миссией и еще больше укрепит наше сотрудничество. Все тюркские народы связаны историческими истоками и совместными интересами. Между нами всегда сохранялись согласие и взаимная поддержка. Сегодняшняя встреча служит еще одним ярким подтверждением этого. Авторитет и влияние Тюркского совета с каждым годом растут. Международное сообщество проявляет большой интерес к нашей Организации. Для всех нас важно эффективно использовать геополитический потенциал тюркского мира, – сказал президент Казахстана.

Глава государства назвал своевременным и важным принятие по итогам саммита документов, регулирующих взаимоотношения Тюркского совета с третьими странами. Он также высказал уверенность в том, что Организация займет достойное место в мировом сообществе.

Считаю, что наши усилия в первую очередь должны быть направлены на развитие экономического, гуманитарного и экологического сотрудничества. Полагаю, мои коллеги согласятся с этим утверждением. Пусть наше единство всегда будет крепким, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана указал на то, что в нынешних непростых условиях важнейшей задачей является преодоление вызовов и объединение усилий для устойчивого развития, сотрудничества в разработке новых технологий. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд приоритетных направлений, над которыми Тюркские страны могли бы работать сообща.

Мы будем развивать использование возобновляемых источников энергии. Об этом говорится в нашей концепции по переходу к "зеленой экономике". Запланированные меры позволят нам достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В течение предстоящих десяти лет выбросы парниковых газов будут снижены на 15%. Мы намерены до 2025 года высадить 2 млрд деревьев на 500 тыс. га. Кроме того, сейчас мы довели долю использования возобновляемых источников энергии в стране до 3%. К 2030 году этот показатель вырастет до 15%. Для достижения этих целей в Нур-Султане открыт Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, – сказал президент Казахстана.

В качестве второго приоритета Касым-Жомарт Токаев назвал развитие водородной энергетики. Президент обратил внимание, что водородную энергетику в мире считают новым видом "чистого" топлива. По его словам, в Казахстане есть большие возможности для создания промышленного кластера "зеленого" водорода. Страна обладает необходимым для этого научным потенциалом и квалифицированными специалистами.

Предлагаю создать Международный консорциум, который позволит консолидировать усилия ведущих научных учреждений наших стран. Эта структура будет осуществлять разработку новых технологий производства, хранения и транспортировки водорода. На базе консорциума наши ученые смогут собираться, обмениваться опытом и знаниями, – считает глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также призвал к поиску совместных решений таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов. Учитывая, что эти проблемы являются общими для сопредельных стран, Президент заявил о готовности Казахстана к совместному строительству гидросооружений.

В качестве четвертой задачи глава государства определил развитие рынка "зеленого" капитала для реализации проектов, касающихся "зеленых" технологий.

За десять лет объем "зеленых" облигаций в мире вырос в 20 раз и достиг 2 трлн долларов. Казахстан также начал развивать рынок облигаций. В этом году его объем превысил 100 млн долларов. Эта работа ведется в Международном финансовом центре "Астана" и на Казахстанской фондовой бирже. Я призываю вас широко использовать богатый опыт и эффективные инструменты этих организаций. Мы заинтересованы в развитии регионального рынка "зеленого" капитала. Мы готовы разместить на этих площадках "зеленые" облигации тюркских стран, – объявил глава государства.

По мнению президента Казахстана, еще одной важнейшей проблемой, требующей внимания, является увеличение численности городского населения в наших странах. По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году доля городского населения в мире достигнет 68%, что вызовет потребность в повышении качества услуг, предоставляемых в городах.

Глобальная пандемия показала, что многие услуги можно оказывать дистанционно. В Казахстане внедрена система "умного города" и успешно реализуется ряд проектов. Благодаря этому смертность в результате дорожно-транспортных происшествий и аварий снизилась на 60%. На 70% стало ниже количество преступлений, совершаемых в общественных местах. В несколько раз выросли налоговые поступления. В нашей стране принят национальный проект "Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инновации". Проект направлен на внедрение передовых технологий в управление городским хозяйством. Нам необходимо укреплять сотрудничество между IT-компаниями в рамках проектов "умных городов", – полагает президент Казахстана.

Глава государства также заявил о необходимости создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов.

Приглашаю вас рассмотреть вопрос создания Центра современных технопарков тюркской организации. Предлагаю в следующем году организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Это мероприятие можно провести в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub. Сейчас там работает свыше 560 компаний, в том числе 55 иностранных. За последние 2,5 года стартапы заработали более 375 млн долларов и привлекли 132 млн долларов инвестиций. В технопарке Astana Hub действует упрощенный визовый режим, а работающие там компании будут освобождены от налогов, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Президент остановился на памятном событии, связавшем судьбы народов Казахстана и Турции. Он рассказал о поддержке, которая была оказана турецким народом и лично видным государственным деятелем Аднаном Мендересом казахам, вынужденным покинуть родину и переселиться в Турцию в прошлом столетии.

Я сегодня хотел бы напомнить о еще одном исторически важном событии. В середине ХХ века волею судеб тысячи казахских семей, оказавшихся на турецкой земле, были по-братски, с теплом и радушием приняты Аднаном Мендересом. Это видный государственный и общественный деятель, в 50-60-х годах прошлого века он в течение десяти лет занимал пост премьер-министра Турецкой Республики. Он сделал все, чтобы казахи смогли найти здесь кров и начать свое дело. Судьба Аднана Мендереса напрямую связана и с Островом демократии и свободы, на котором проходит наш саммит. Как Президент Казахстана я от имени всего казахского народа хотел бы почтить память Аднана Мендереса и высказать искреннюю признательность всему турецкому народу за оказанную помощь, – сказал глава государства.

В завершение своего выступления президент Казахстана подчеркнул особую важность саммита и вступления стран-членов Организации в новый этап взаимодействия. Глава государства выразил уверенность в том, что принятые здесь исторические решения и новые инициативы укрепят единство тюркского мира.

По итогам Саммита были приняты следующие документы:

1. Решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на "Организацию тюркских государств".

2. Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств.

3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя при Организации тюркских государств.

4. Решение о "Видении Тюркского мира-2040".

5. Решение о Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира.

6. Решение об учреждении статуса партнера при Организации тюркских государств.

7. Решение о Положении о Почетном Председателе Организации тюркских государств.

8. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря и назначении заместителей Генерального секретаря

9. Решение о завершении учреждения Тюркского инвестиционного фонда Организации тюркских государств.

10. Решение о Положении о статусе наблюдателя при Организации тюркских государств.

11. Решение о награждении Президента Республики Азербайджан, Его Превосходительства Ильхама Алиева "Высшим орденом Тюркского мира".