Пищевая соль может стать причиной инфаркта

По словам врача, результатом пристрастия к соленым блюдам может стать повышение кровяного давления, а это увеличивает вероятность инфарктов и инсультов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ФАН, количество употребляемой соли лучше высчитывать. На упаковке многих продуктов обозначается количество содержащейся в них соли. Если такой информации нет, то считать можно приблизительно, отметил специалист.

Норма потребления соли – это пять граммов в сутки. При наличии повышенного артериального давления можно есть до пяти граммов соли в сутки, — заявил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Олег Ирышкин.

Если давление 140 и выше, то соль ограничивается до трех граммов в сутки. При этом следует учитывать не только ту соль, которую мы сыпем в блюдо из солонки, а и содержащуюся в продуктах — в хлебе, крупе и так далее.