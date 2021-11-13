В Казахстане число выявленных случаев КВИ превысило 955 тысяч

13 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 ноября. По сравнению со вчерашним днем в стране зафиксирован небольшой спад числа зараженных КВИ. Однако тенденция к снижению зафиксирована не во всех регионах страны, к примеру, в городе Алматы, также в СКО, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской области зарегистрирован прирост количества заболевших коронавирусом, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 103,
  • в городе Алматы – 149,
  • в городе Шымкент – 31,
  • в Акмолинской области – 88,
  • в Актюбинской области – 22,
  • в Алматинской области – 66,
  • в Атырауской области – 27,
  • в ВКО – 88,
  • в Жамбылской области – 14,
  • в ЗКО – 36,
  • в Карагандинской области – 110,
  • в Костанайской области – 118,
  • в Кызылординской области – 31,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 134,
  • в СКО – 169,
  • в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтверждено 955 366 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

За тот же период 2365 человек в РК выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 175,
  • в городе Алматы – 188,
  • в городе Шымкент – 35,
  • в Акмолинской области – 133,
  • в Актюбинской области – 41,
  • в Алматинской области – 46,
  • в Атырауской области – 44,
  • в ВКО – 364,
  • в Жамбылской области – 15,
  • в ЗКО – 420,
  • в Карагандинской области – 137,
  • в Костанайской области – 312,
  • в Кызылординской области – 24,
  • в Мангистауской области – 4,
  • в Павлодарской области – 254,
  • в СКО – 131,
  • в Туркестанской области – 42.
  • Всего в стране от COVID-19 выздоровели 912 611 человек.

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