В Казахстане число выявленных случаев КВИ превысило 955 тысяч

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 ноября. По сравнению со вчерашним днем в стране зафиксирован небольшой спад числа зараженных КВИ. Однако тенденция к снижению зафиксирована не во всех регионах страны, к примеру, в городе Алматы, также в СКО, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской области зарегистрирован прирост количества заболевших коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 955 366 случаев.
За тот же период 2365 человек в РК выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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