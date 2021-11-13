Головкина ограничат в свободе перед боем за три титула чемпиона мира

Промоутер японского боксера Риоты Мураты Акихико Хонда рассказал, что Геннадию Головкину придется побыть на карантине перед титульным боем в Японии, сообщает Zakon.kz.

Карантин будет заключаться в том, чтобы избегать контактов с окружающими и снимать в аренду этаж под ресторан. Место тренировок после изоляции – тренажерный зал Teiken Gym. Я скорректировал время так, чтобы Головкин не пересекался с Муратой, а другим боксерам даже не разрешили тренироваться в спортзале в этот период, – цитирует Sports.kz слова Хонды.

Бой Головкин – Мурата состоится 29 декабря в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.





