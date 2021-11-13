Более 8,5 млн казахстанцев привились первым компонентом вакцины от КВИ

По данным на 13 ноября, в Казахстане более 8,5 млн человек привились первым компонентом вакцины от КВИ, сообщает Zakon.kz.

Первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 8 521 371 человек, вторым – 7 800 190 человек. МВК по нераспространению COVID-19

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 13 ноября

Лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353+ и 5 054 КВИ-), из них в стационарах находятся 6609, на амбулаторном уровне – 28 798.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 514,

• в состоянии крайней степени тяжести – 127,

• на аппарате ИВЛ – 89.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 13 ноября

11 ноября зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 167 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 81 007, летальных случаев – 5090, выздоровевших – 70 863.