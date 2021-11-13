Ученые назвали напиток, быстро снижающий давление

Кровяное давление можно быстро понизить с помощью черного чая. Эксперты отмечают, что в полной мере влияние напитка на него пока не изучено, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета Западной Австралии опубликовали результаты исследования в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

В эксперименте участвовали мужчины и женщины с повышенным систолическим артериальным давлением.

Участникам исследования три раза в день давали черный чай. Измерения давления проводились в первый день, через три месяца и через полгода. Выяснилось, что давление стало снижаться активнее в ночное время. Это позволило сказать, что кофеин не влияет на снижение давления.

Эти выводы указывают на то, что в ночное время на показатели кровяного давления влияет некий компонент черного чая, но не кофеин, – отмечают исследователи.

Давление после чашки чая снижается очень быстро. Подобный эффект проявился в первые же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления испытуемых.