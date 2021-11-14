SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink

Американская компания SpaceX успешно доставила на орбиту еще 53 мини-спутника для своей сети Starlink, сообщает Zakon.kz.

Подтверждено развертывание 53 спутников Starlink, - говорится в заявлении компании в Twitter.

Первоначально этот старт был назначен на 12 ноября. Компания SpaceX перенесла запуск из-за неблагоприятных погодных условий.

Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель - обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты.

На орбите уже функционирует более 1700 спутников Starlink. Общий состав группировки может быть доведен до нескольких десятков тысяч аппаратов.