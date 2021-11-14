Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории

Национальная сборная Казахстана провела заключительный матч в рамках отбора на ЧМ-2022, с крупным счетом проиграв Франции – 0:8, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, разгромом в Париже сборная Казахстана обновила свой антирекорд, установленный в 2005 году — тогда Казахстан со счетом 0:6 проиграл Турции в отборочном турнире чемпионата мира-2006.

Крупнее до матча против Франции казахстанские футболисты не проигрывали.

Благодаря победе над Казахстаном сборная Франции досрочно заняла первое место в группе и вышла в финальную часть ЧМ-2022.

В первом тайме действующие чемпионы мира забили трижды, а во второй половине матча продолжили забивать. Покер оформил Килиан Мбаппе, в то время как другой форвард Карим Бензема отметился дублем.

Казахстанские спортсмены завершили свое выступление в квалификации чемпионата мира 2022 года, с тремя очками расположившись на заключительном месте в отборочной группе.

Голы: Килиан Мбаппе 6, 12, 32, 87, Карим Бензема 55, 59, Адриен Рабьо 75, Антуан Гризманн 84 (пенальти)

Следующий матч казахстанцы проведут против Таджикистана 16 ноября в Нур-Султане.





