Опубликованы новые данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 87 случаев. По темпам заражения антилидером стала Северо-Казахстанская область (+157). Наименьшее количество зараженных в Мангистауской области (+8), сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 956 499 случаев.
В Казахстане 1487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
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