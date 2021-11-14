Опубликованы новые данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

14 ноября 2021, 08:00
Фото: Zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 87 случаев. По темпам заражения антилидером стала Северо-Казахстанская область (+157). Наименьшее количество зараженных в Мангистауской области (+8), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 102,
  • в городе Алматы – 137,
  • в городе Шымкент – 19,
  • в Акмолинской области – 85,
  • в Актюбинской области – 14,
  • в Алматинской области – 72,
  • в Атырауской области – 20,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 12,
  • в ЗКО – 35,
  • в Карагандинской области – 123,
  • в Костанайской области – 115,
  • в Кызылординской области – 23,
  • в Мангистауской области – 8,
  • в Павлодарской области – 128,
  • в СКО – 157,
  • в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 956 499 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 138,
  • в городе Алматы – 198,
  • в городе Шымкент – 33,
  • в Акмолинской области – 127,
  • в Актюбинской области – 10,
  • в Алматинской области – 188,
  • в Атырауской области – 9,
  • в ВКО – 294,
  • в Жамбылской области – 21,
  • в ЗКО – 220,
  • в Карагандинской области – 144,
  • в Костанайской области – 13,
  • в Кызылординской области – 33,
  • Мангистауской области – 6,
  • в Павлодарской области – 0,
  • в СКО – 21,
  • в Туркестанской области – 32.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 914 098 человек.


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