Опубликованы новые данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 13 ноября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня уменьшилось сразу на 87 случаев. По темпам заражения антилидером стала Северо-Казахстанская область (+157). Наименьшее количество зараженных в Мангистауской области (+8), сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 102,

в городе Алматы – 137,

в городе Шымкент – 19,

в Акмолинской области – 85,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 72,

в Атырауской области – 20,

в ВКО – 70,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 123,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 128,

в СКО – 157,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране подтверждено 956 499 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: