Еще 20 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 ноября 2021года, сообщает Zakon.kz.

На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 972 человека (–29 982+ и 4 990 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 736 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 236 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 503 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 127 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 89 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 14 ноября 2021 года:

12.11.2021 г. зафиксированы 132 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исходов и 193 человек выздоровело.



Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 81139, летальных случаев - 5093, выздоровевших - 71056.