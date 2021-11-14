Казахстанец трижды отправил узбекистанца в нокдаун и победил на вечере бокса в Нур-Султане

14 ноября 2021, 14:44
Фото: pixabay

Казахстанский боксер Алексей Севостьянов провел свой первый бой в профессиональной карьере на вечере бокса в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, 30-летний казахстанец сразился с узбекским боксером Хусаном Юлдашевым (8-14-1, 5 КО).

Бой в первом тяжелом весе был запланирован на четыре раунда, но закончился уже в первом: Севостьянов победил техническим нокаутом. Интересно, что за две минуты казахстанец успел трижды отправить узбека в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Алексей Севостьянов с досрочной победы начал свою карьеру в профессионалах, а Хусан Юлдашев потерпел уже пятнадцатое поражение.




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