Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF в ОАЭ

Казахстанский теннисист Даниал Рахматуллаев стал абсолютным чемпионом турнира серии ITF в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, 15-летний воспитанник школы тенниса города Актау, занимающий 755-е место в юниорском рейтинге ITF, стал абсолютным победителем международного турнира "6TH WEST ASIA FUJAIRAH CUP" в Фуджейре, ОАЭ (5-я категория ITF Juniors).

В финале одиночного разряда Даниал обыграл восьмую ракетку соревнований Макара Елесина из России — 6:3, 6:4. В парной дисциплине Рахматуллаев в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско завоевал титул без борьбы. В решающей игре их соперники не вышли на корт по причине травмы одного из игроков. Пресс-служба ФТК

Таким образом, Даниал завоевал свой первый титул в одиночном и второй – в парном разрядах на турнирах серии ITF Junior.





