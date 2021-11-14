Назвавшись владельцем, мошенник угнал автомобиль из сервиса

8 ноября в Кировский отдел полиции УП города Караганды обратилась жительница города. Она рассказала, что неизвестный похитил ее автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Машина находилась на ремонте в сервисе. По словам очевидцев, появился некий гражданин, который заявил, что является владельцем автомобиля. Он сел за руль и уехал.

Сумма ущерба составила 600 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу. пресс-служба ДП Карагандинской области

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.