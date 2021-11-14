Подземный шланг для перекачки ГСМ за границу обнаружен в Жамбылской области

14 ноября 2021, 17:36
Фото: pixabay

В Меркенском районе Жамбылской области пограничный наряд обнаружил шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через границу, сообщает Zakon.kz.

Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения. пресс-служба КНБ РК


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