Подземный шланг для перекачки ГСМ за границу обнаружен в Жамбылской области

В Меркенском районе Жамбылской области пограничный наряд обнаружил шланг, незаконно проложенный под землей, предположительно, для перекачки горюче-смазочных материалов через границу, сообщает Zakon.kz.

Создана совместная оперативно-следственная группа из сотрудников территориальных подразделений ПС, ДП, КНБ для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности.

Материалы дела переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области по последственности для принятия процессуального решения. пресс-служба КНБ РК