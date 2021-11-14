Двое погибших – ДТП в Павлодарской области

Страшное ДТП произошло 14 ноября на трассе Павлодар – Успенка, сообщает Zakon.kz.

Кадры, снятые очевидцами, опубликованы в соцсетях.

В Управлении здравоохранения Павлодарской области рассказали, что к моменту прибытия скорой два человека уже скончались.

Троих раненых госпитализировали.

Девушка 2002 года рождения, предварительный диагноз – ЗЧМТ, СГМ. Ушиб шейного отдела позвоночника, травматический шок, параорбитальные гематомы. Мужчина 1972 года рождения, предварительный диагноз – перелом 5-8 ребер с обоих сторон, тупая травма живота. Травматический шок. Мужчина 1991 г.р. Ушиб грудной клетки. Доставлены в Успенскую ЦРБ. пресс-служба УП Павлодарской области

Причины ДТП выясняет полиция.