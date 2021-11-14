Путин: Страны ЕС сами виноваты в миграционном кризисе

Владимир Путин заявил, что страны Запада сами виноваты в миграционном кризисе, который сформировался на границе Беларуси и Польши, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

Обвиняя Россию в том, что она причастна к миграционному кризису на польско-белорусской границе, европейские страны пытаются "перевести проблемы с больной головы на здоровую", заявил президент Владимир Путин.

Причиной же кризиса он считает действия самих европейских стран, которые создали для него политические, военные и экономические предпосылки.

Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события. Владимир Путин

Он также посоветовал странам, обвиняющим Россию в причастности к кризису, заняться своими проблемами, а не перекладывать на другие государства вопросы, которые должны решать внутренние ведомства.



Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились мигранты, резко обострился в начале этой недели. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. Европейские страны обвиняют Беларусь в намеренной эскалации кризиса. Минск такие обвинения отвергает.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Россия "несет явную ответственность" за ситуацию и должна надавить на Минск с тем, чтобы он закончил текущий кризис. По ее словам, развернувшаяся ситуация с мигрантами была "тщательно разработана".