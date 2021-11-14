ДЧС Алматы обратился к жителям города

Департамент по ЧС Алматы предупреждает жителей, что в понедельник, 15 ноября, в городе ожидаются туман и гололед, сообщает Zakon.kz.
17 ноября в горах Алматы ожидается сильный снег. Ветер северо-западный, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
В связи с этим автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Рекомендации водителям:
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Рекомендации для пешеходов:
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