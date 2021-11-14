ДЧС Алматы обратился к жителям города

Департамент по ЧС Алматы предупреждает жителей, что в понедельник, 15 ноября, в городе ожидаются туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

17 ноября в горах Алматы ожидается сильный снег. Ветер северо-западный, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с этим автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Рекомендации водителям:

сосредоточьтесь на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной;

помните: резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости;

соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас.

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Рекомендации для пешеходов: