В китайском городе нашли коронавирус на российских товарах

В городе Хэйхэ в Китае обнаружили коронавирус на упаковках товаров, импортированных из России, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний города, COVID-19 был обнаружен на упаковке четырех видов товаров: шоколадных вафлях, печенье и конфетах бренда KONTI, а также сухом молоке.

Власти призвали граждан, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать товары, запечатать их и сообщить в Центр контроля и профилактики заболеваний. Отмечается, что в местах реализации продуктов тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В конце октября власти Китая продлили на месяц запрет на ввоз продукции другого российского предприятия Zarya LLC из-за обнаруженного ранее коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой.

На протяжении месяца в Китае фиксируют новые внутренние случаи заражения коронавирусом. Вспышка охватила 21 регион, за это время в стране было выявлено свыше 1,4 тыс. заразившихся. Начиная с 27 октября, в провинции Хэйлунцзян было зафиксировано свыше 270 случаев заражения.