Рейтинг Джо Байдена установил новый антирекорд

Рейтинг президента США Джо Байдена с момента его инаугурации снизился до минимума, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня, 14 ноября, результаты социологического опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Работу Байдена на посту президента США одобрил 41% респондентов. Негативную реакцию глава Соединенных Штатов вызывает у 51% опрошенных. Оставшиеся 7% американцев не смогли дать ответа.

Отмечается, что это самый низкий рейтинг одобрения Байдена среди американцев, который был зафиксирован с момента его инаугурации при проведении совместных опросов The Washington Post и ABC.

Телефонный опрос проводился среди примерно тысячи совершеннолетних американцев в период с 7 по 10 ноября.

В сентябре работу Байдена на посту президента, согласно опросу The Washington Post, одобряли 44% респондентов, противоположного мнения придерживались 51% участников опроса. В июне эти показатели составляли 50% и 42%, в апреле — 52% и 42%.

О снижении популярности американского лидера свидетельствуют и результаты многих других социологических исследований. Байден, комментируя это, ранее в текущем месяце заявил, что "баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения".