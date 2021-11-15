Казахстанка взяла бронзу на этапе Кубка Мира по конькобежному спорту

Надежда Морозова, представляющая Казахстан на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, завоевала бронзовую медаль, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходят в Польше, передает Olympic.kz.

Морозова в группе А проявила себя на дистанции 1500 метров. Она преодолела ее за 01:56.925. Результат позволил ей замкнуть тройку лучших.

Первое место заняла японка Михо Такаги - 01:56.000. Серебряную медаль завоевала Бриттани Боуи из США - 01:56.606.

ЭКМ проходит в Томашув-Мазовецки. 14 ноября - заключительный соревновательный день.