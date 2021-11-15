Скончался известный беллетрист Уилбур Смит

Южноафриканский писатель, автор приключенческих и исторических романов Уилбур Смит скончался в возрасте 88 лет в Кейптауне, сообщает Zakon.kz.

Сообщение об этом было размещено на официальном сайте писателя.

Автор всемирно известных бестселлеров Уилбур Смит неожиданно скончался в своем доме в Кейптауне, - говорится в сообщении.

Там же уточняется, что последние часы своей жизни Смит провел за чтением и работой.

Уилбур Смит родился в Северной Родезии (сейчас Замбия) в семье выходцев из Англии.

Первый успех писателя был связан с вышедшим в 1964 году романом "Когда пируют львы", давшем начало серии книг о жизни семьи Кортни. Также он известен такими книгами, как: "Раскаты грома" (1966), "Божество реки" (1993) и другие.

В последующие годы более 140 млн экземпляров его романов, переведенных на 30 языков, было продано по всему миру.