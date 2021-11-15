Смертельное ДТП произошло на трассе в Костанайской области

Днем 14 ноября на 38 километре трассы Костанай-Рудный произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства аварии уточняет следственно-оперативная группа. В настоящий момент известно, что 57- летний водитель автомашины "Kia Sportage", двигаясь из Костаная в Рудный, совершил касательное столкновение с попутно двигающейся автомашиной "Ваз 2170", состоящей на российском учете, под управлением 24-х летнего водителя, – сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

После столкновения автомашина "Kia Sportage" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомашиной "Ваз 2115", состоящей также на российском учете, под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП один человек погиб, шестеро получили ранения.

В полиции сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".