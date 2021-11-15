Польский боец ММА погиб в горах во время подготовки к бою

Боец ММА Матеуш Лазовски погиб из-за несчастного случая в горах, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба промоушена АСА, где раньше выступал Лазовски.

Отмечается, что 35-летний спортсмен сорвался с большой высоты во время подготовки к следующему поединку. Когда спортсмена обнаружили спасатели, он был уже мертв.

Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовски. Покойся с миром, – написала пресс-служба АСА в Instagram.

На счету Лазовски шесть профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств. Он одержал три победы – одну нокаутом и две судейскими решениями. В своем последнем бою, который состоялся 11 сентября 2021 года, Матеуш проиграл соотечественнику Патрику Дубиле.





