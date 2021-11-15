Умер экс-председатель Нацбанка Даулет Сембаев 

15 ноября на 87-м году жизни скончался экс-председатель Национального банка РК Даулет Сембаев, передает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в Национальном банке РК.
Сембаев Даулет родился 10 августа 1935 года.
Трудовой стаж:
· технолог, мастер завода им. С.М. Кирова (1958-1966);
· главный специалист отдела, начальник подотдела, заместитель начальника отдела Госплана Казахской ССР (1966-1972);
· советник аппарата Совета Министров Казахской ССР (1972-1975);
· заведующий секретариатом Совета Министров Казахской ССР (1975-1979);
· заместитель управляющего делами Совета Министров Казахской ССР (1979-1983);
· начальник отдела Госплана Казахской ССР (1983-1987);
· заместитель председателя Госплана Казахской ССР (1987-1990);
· член Президентского Совета Казахской ССР (05.1990-11.1990);
· заместитель председателя Высшего экономического совета Казахской ССР (11.1990-10.1991);
· заместитель премьер-министра Республики Казахстан (10.1991-02.1992);
· первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (02.1992-12.1993);
· председатель Национального Банка Республики Казахстан (12.1993-01.1996);
· председатель Совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан (28.05.1999-07.12.2001; 31.01.2003-16.04.2004);
·заместитель председателя совета директоров АО "Казкоммерцбанк" (09.2002-08.2011)
Прочие должности:
· входил в состав Государственной комиссии Республики Казахстан по введению национальной валюты (1993);
· заместитель председателя Совета директоров АООТ "Горнорудная "АБС – Балхаш" (05.1997-09.1998);
· Член Совета директоров АО "Ноng Коng - Shanghai Bank Corporation Kazakhstan" (08.1998);
· председатель Совета директоров АО, ОАО "Казкоммерцбанк" (04.1999-2002), член Совета директоров (2002);
· председатель Евразийского клуба банкиров (12.2007);
· почетный председатель Совета Ассоциации финансистов Республики Казахстан (с 10.08.2005);
· член попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана (с 23.12.2008).
Выборные должности, депутатство:
· депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по экономике, финансам и бюджету (01.1996-04.1997).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· ордена: Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "Парасат" (1996);
· медали;
· Почетный профессор Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.
Научные, литературные труды, публикации:
· автор ряда публикаций в прессе.
Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Даулета Сембаева.
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