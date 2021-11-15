Еще две европейские сборные завоевали путевки на ЧМ-2022

Количество участников финальной стадии мирового первенства 2022 года в Катаре достигло девяти команд, сообщает Zakon.kz.

14 ноября право выступить в будущем году на Чемпионате мира завоевали сборные Испании и Сербии. Испанцы, благодаря голу Альваро Морато, обыграли Швецию – 1:0 и остались на первом месте в своей подгруппе.

Сербская дружина на последних минутах вырвала победу в матче с Португалией – 2:1 и обошла своего противника в турнирной таблице. Победный гол и путевку в Катар принес игрок сербской сборной Александр Митрович.

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На данный момент уже известны девять команд, которые сыграют в финальной части Чемпионата мира 2022 года. Это – Катар, Бразилия, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания.

Куандык Шынасилов