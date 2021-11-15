"Тайны вокруг нас": почему Наурыз коже символизирует жизнь

Последний выпуск передачи "Тайны вокруг нас" на Первом канале Евразия был посвящен Наурыз коже – напитку, олицетворяющему конец зимы, передает Zakon.kz.

В переводе с персидского составные части слова "наурыз" переводятся, как "нау" – новый, "рыз" – день. Перед праздником принято наводить порядок в доме, высаживать в городах и аулах саженцы молодых деревьев, покупать обновки и выбрасывать старые вещи, возвращать долги и прощать обиды.

В 2009 году празднование начала весны включили в список ЮНЕСКО в качестве нематериального культурного наследия планеты. Для казахов это великий день и торжество матери-земли.

В День весеннего равноденствия готовится Наурыз коже. Семь ингредиентов блюда олицетворяют богатство природы, – говорит руководитель лаборатории пищевых биотехнологий Юрий Синявский.

В этот день нельзя спать, поэтому люди в качестве природного энергетика пили Наурыз коже. Он также является эликсиром восстановления сил организма после долгой зимы. В его состав часто входит ячневая крупа, содержащая в своем составе железо, необходимое для восполнения гемоглобина.

В северных регионах страны Наурыз коже готовят из копченой вяленой конины, что придает особенный вкус. На юге добавляют урюк, изюм, тонко нарезанную лапшу. В каждой семье есть свои рецепты приготовления, передающиеся из поколения в поколение, – поясняет этнограф, историк казахской кухни Айгерим Мусагажинова.

Цифра "7" у казахов священна, поэтому входящие в Наурыз коже семь ингредиентов тоже считаются священными. В состав входят: мясо, курт, зерновой и кисломолочный продукт, вода, соль и бульон. Эти продукты необходимы для жизнеобеспечения человека, поэтому блюдо символизирует саму жизнь, единство и счастье.

Празднование Наруза начинается с рассвета и продолжается старинным ритуалом: если увидишь родник – расчищай его исток.

Часть ингредиентов богаты кальцием и фосфором, которые укрепляют кости и связно-мышечный аппарат. Мясо конины содержит кислоты, способствующие пищеварению, – отмечает диетолог и терапевт Наталья Сергеева.

Наурыз считается и праздником молока. В старину емкости в доме наполняли молоком и айраном. По весне молоко особое. После первой свежей травы молоко скота обогащается витаминами, ферментами и важными микроэлементами.

На Наурыз готовят семь блюд, гостят в семи домах и приглашают столько же гостей.

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