Онлайн-конференция по сопроводительным накладным на товары – когда и где?

19 ноября в 15:00 на портале ПРАВМЕДИА состоится онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов РК на тему "Сопроводительные накладные на товары".
Вопросы принимаются до 9:00 17 ноября 2021 года.
Задайте свои вопросы спикерам. Ответы на наиболее важные и интересные из них прозвучат в прямом эфире.
Спикеры конференции:
Ж. Инкербаев, заместитель председателя КГД МФ РК;
К. Исмагулов, директор Департамента администрирования КГД МФ РК;
Е. Мустафин, директор департамента администрирования КГД;
Д. Насыров, руководитель Управления экспортного контроля Департамента аудита КГД;
К. Есембеков, руководитель Управления администрирования акцизов Департамента государственных услуг КГД.
В программе:
Трансляция пройдет на странице ПРАВМЕДИА.
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