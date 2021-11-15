Онлайн-конференция по сопроводительным накладным на товары – когда и где?

15 ноября 2021, 10:29
Фото: pixabay

19 ноября в 15:00 на портале ПРАВМЕДИА состоится онлайн-конференция, организованная Комитетом государственных доходов РК на тему "Сопроводительные накладные на товары".

Вопросы принимаются до 9:00 17 ноября 2021 года.

Задайте свои вопросы спикерам. Ответы на наиболее важные и интересные из них прозвучат в прямом эфире.

Спикеры конференции:

Ж. Инкербаев, заместитель председателя КГД МФ РК;
К. Исмагулов, директор Департамента администрирования КГД МФ РК;
Е. Мустафин, директор департамента администрирования КГД;
Д. Насыров, руководитель Управления экспортного контроля Департамента аудита КГД;
К. Есембеков, руководитель Управления администрирования акцизов Департамента государственных услуг КГД.

В программе:

  • Продление сроков Пилота по сопроводительным накладным на товары.
  • Доработки ИС ЭСФ в части упрощения работы в системе.
  • Ответы на вопросы налогоплательщиков.

Трансляция пройдет на странице ПРАВМЕДИА.


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