Кубок Дэвиса: Шаповалов и Оже-Альяссим не помогут Канаде в игре против Казахстана

15 ноября 2021, 11:34
Фото: instagram.com/daviscup

Канадские теннисисты Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим отказались от участия в финальном раунде Кубка Дэвиса-2021, который пройдет в конце ноября в Испании, сообщает Zakon.kz.

Оба спортсмена являются основными членами мужской сборной Канады по теннису, которой через 10 дней предстоит выступить в финальной части Кубка Дэвиса. Причина отказа Дениса – усталость от длинного сезона, а у Феликса – травма. Канадская команда входит в подгруппу B со сборными Казахстана и Швеции.

Игры финального этапа командного Чемпионата мира начнутся 25 ноября.

Сборная Канады является финалистом Кубка Дэвиса-2019. Два года назад они в решающем матче проиграли испанцам.

Куандык Шынасилов


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