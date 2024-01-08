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"Кубок Дэвиса": объявлен состав сборной Казахстана на встречу с командой Аргентины

Объявлен состав сборной Казахстана на встречу с командой Аргентины в Кубке Дэвиса Фото: ktf
Мужская сборная Казахстана по теннису 3 и 4 февраля сыграет на выезде в квалификации "Кубка Дэвиса" против Аргентины. Назван состав команды на эту встречу, сообщает Zakon.kz.

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Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (31-й номер одиночного рейтинга ATP), Денис Евсеев (184-й номер одиночного рейтинга АТР), Бейбит Жукаев (188-й номер одиночного рейтинга АТР), Тимофей Скатов (228-й номер одиночного рейтинга ATP) и Александр Недовесов (46-й номер парного рейтинга ATP).

"Ребята, которые попали в сборную доказали, что они достойны быть в команде своими результатами и своим рейтингом. Что касается наших соперников, то у них очень сильный состав. В одиночке у аргентинцев три игрока в ТОП-50 и еще трое в ТОП-20 в парном разряде. Все они сильно играют на грунте. Мы понимаем, что будет сложно, но будем стараться, мы не в первый раз играем против сильных команд и не раз побеждали на выезде", – отметил Щукин.

Игры пройдут на грунтовых кортах в городе Росарио. Отборочные матчи "Кубка Дэвиса" будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

Ранее определились соперники казахстанцев в квалификации Australian Open-2024.

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