Парень разбился насмерть, спрыгнув с моста в Семее

В Семее парень спрыгнул с моста и разбился насмерть, передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, сообщение о том, что с навесного моста по ул. Турлыханова спрыгнул парень, на оперативный канал "102" в Управление полиции Семея поступило 15 ноября.

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По данному факту Центральным отделом полиции УП Семея осуществляется досудебное расследование по ст. 105, ч. 1 УК РК "Доведение до самоубийства". В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. пресс-служба ДП ВКО