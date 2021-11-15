Дальнобойщик из Беларуси скончался на трассе в Акмолинской области 

15 ноября 2021, 12:18
Фото: piqsels

В Акмолинской области на трассе скончался водитель фуры, передает Zakon.kz.

Фура Scania была обнаружена в кювете, без внешних повреждений, автомашина съехала с автодороги в правую сторону. На водительском сиденье был обнаружен труп 56-летнего уроженца Беларуси, – сообщили в ДП Акмолинской области.

11 ноября он пересек границу Казахстана. Согласно международной товарно-транспортной накладной водитель осуществлял перевозку груза из Беларуси в Казахстан.

Причиной смерти предположительно послужила сердечно-сосудистая недостаточность. В настоящее время тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.


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