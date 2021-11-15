Эксперт озвучил вопросы, которые обсудят на заседании "АСТАНА КЛУБ-2021"

Эксперт Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков озвучил, какие вопросы будут подняты на шестом заседании "АСТАНА КЛУБ-2021", передает корреспондент Zakon.kz.

Главный вопрос повестки дня – пандемия. Как известно, это проблема, которая беспокоит население мира в целом. Мы обсудим следующие вопросы: как мы выйдем из этой пандемии, как происходит процесс восстановления нашей экономики. После пандемии мы вступаем в новый мир. А каким будет этот мир, какими будут его правила? – сказал представителям СМИ Жумабек Сарабеков.

Он добавил, что в рамках шестого заседания будет организована сессия, посвященная 30-летию Независимости Казахстана, в ходе которой подведут итоги пройденного за 30 лет пути нашей страны.

Будут обсуждены вопросы – какие вызовы ждут Казахстан в будущем, какие у нас возможности, в каком направлении мы должны двигаться, – добавил эксперт.

По его словам, в рамках "АСТАНА КЛУБ-2021" лучшие эксперты, государственные деятели мира соберутся в столице и ответят на актуальные вопросы, волнующие многих.

Заседание продлится три дня. Понятно, что будут обсуждены глобальные проблемы. Мы будем задавать вопросы экспертам и получать ответы на них. В целом, в работе коллегии принимают участие около 30 спикеров из 20 стран мира в офлайн-формате. Кроме того, несколько спикеров примут участие в онлайн-режиме. Всего выступят 55 спикеров, – заключил Жумабек Сарабеков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан