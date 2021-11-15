Фейерверк на крыше автобуса – хулиганов задержали в Алматы

Хулиганы, устроившие на крыше автобуса фейерверк, задержаны. Об этом сообщили в Департаменте полиции Алматы, передает Zakon.kz.

По данным Управления полиции Бостандыкского района, участники хулиганских действий установлены и задержаны.

Всего их четверо. Роли каждого изначально были распределены. Один отвлекал водителя автобуса, второй – снимал происходящее на камеру сотового телефоны, еще двое – непосредственные исполнители, забравшиеся на крышу общественного транспорта и устроившие салют. Среди них есть несовершеннолетние. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РК. Кроме того, в действиях хулиганов усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные ст. 436 КоАП РК. начальник УП Бостандыкского района Думан Аухадиев

Он отметил, что в ходе расследования будет установлен истинный мотив поведения молодых людей, которые создали угрозу для пассажиров автобуса.

Один из участников хулиганства, прыгая с крыши автобуса, получил травму головы. пресс-служба ДП Алматы

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