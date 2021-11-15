Токаев проведет заседание НСОД

15 ноября 2021, 12:59
Фото: Акорда

16 ноября глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в шестом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД), передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Планируется обсудить ход реализации ранее данных в рамках Нацсовета поручений президента, а также рассмотреть предложения членов НСОД по вопросам общественного, социально-экономического и регионального развития. Заседание пройдет в онлайн-формате с подключением участников из разных регионов. Пресс-служба президента организует прямую трансляцию заседания НСОД на своей странице AkordaPress в социальной сети Facebook с 15:00, – написал он в Facebook.


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