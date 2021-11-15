Сколько женщин и детей могут привить в Нур-Султане 

В Нур-Султане 5 тыс. беременных, 28 тыс. кормящих и 63 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для их вакцинации против КВИ в город привезли 35 100 доз препарата Pfizer. Такие данные озвучила пресс-секретарь столичного управления общественного здравоохранения Айгерим Ардак, передает корреспондент Zakon.kz.

В столицу привезли 35 100 доз вакцины Pfizer, рассчитаны они на подлежащий контингент – кормящие, беременные и женщины в периоде лактации, а также подростки с 12 до 17 лет. Всего в столице насчитывается 5 тыс. беременных, 28 тыс. кормящих мам и 63 тыс. детей. Списки формируются, уже предварительно есть данные, есть списки тех, кто на сегодня получил вакцину и кто готов получить, списки дополняются, так как, как спросили коллеги, были те, кто ранее отказался от вакцинации, но позже передумал. С родителями проводим работу, классные часы, собрания. Совместно с управлением образования работаем – чтобы получать списки от них каждый день, – сказала Айгерим Ардак.

Она напомнила, что детей будут прививать в школах, но также за ними остается право привиться в поликлинике по месту прикрепления.

Pfizer в ТРЦ прививать не будут, только в медпунктах школы и медорганизациях. Один флакон рассчитан на шесть человек, но если "Спутником V" нужно было сразу после вскрытия флакона привить пять человек, то Pfizer можно использовать до шести часов после вскрытия, – пояснила спикер.

К этому часу, добавила Айгерим Ардак, большой интерес к вакцинации проявляют кормящие и беременные.

Они желают привиться, с детьми – ситуация немного иная, мы ждем от родителей инициативы. Но также есть те, кто не подлежит иммунизации данным препаратом, мы вынуждены пока им отказывать, так как данной вакциной может привиться только определенная группа населения, – подчеркнула пресс-секретарь УОЗ.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан