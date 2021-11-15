Около тысячи казахстанцев ежегодно лишают родительских прав

С начала года в Министерство внутренних дел поступило более 125 тыс. заявлений о бытовом насилии, сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Жасулан Байкенов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в отношении 9645 казахстанцев судом установлены особые требования к поведению, более 40 тыс. привлечены к административной ответственности. 70 228 лицам вынесены защитные предписания в целях обеспечения безопасности потерпевших.

Анализ совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений показал, что основной причиной насилия являются социальные проблемы, в том числе злоупотребление алкоголем. По ходатайству органов внутренних дел на принудительное лечение в медучреждения судом было направлено 3756 граждан, состоящих на учете с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Кроме того, ежегодно около тысячи таких лиц лишаются родительских прав, – заявил Жасулан Байкенов.

Глава комитета напомнил, что по инициативе министерства были пересмотрены некоторые нормы закона "О профилактике бытового насилия", которые позволили снизить количество правонарушений, совершаемых в семейно-бытовых конфликтах.

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По итогам 10 месяцев текущего года отмечается снижение уголовных правонарушений в этой сфере на 7,5%, – подчеркнул он.

Несмотря на то, что принят комплекс правовых мер, который должен остудить пыл домашних тиранов, нужно признать, что полиция сталкивается уже с последствиями бытового насилия. И только ужесточением санкций предупредить насилие в семье невозможно.

Объективно назрела необходимость изменения акцентов с репрессивной направленности на социальную, с уклоном на реабилитационную и психо-коррекционную работу не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями, – отметил Байкенов.

Напомним, 25 февраля глава государства на заседании Национального совета общественного доверия поручил восстановить спецподразделения по защите женщин и детей от насилия.

Тамила Языкова, Нур-Султан