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Закон о бытовом насилии: начнут ли казахстанцев массово лишать родительских прав

Закон о бытовом насилии, Казахстан, лишение родителей прав, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:53 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената обеспокоены тем, что по новым поправкам закона о защите прав женщин и безопасности детей казахстанцев начнут массово лишать родительских прав. На опасения сенаторов ответил заместитель главы МВД Игорь Лепеха, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Дархана Кыдырали, согласно нормам Кодекса "О браке и семье", родительских прав лишают при совершении умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка, супруга или членов семьи.

"Сейчас по закону восстанавливается уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью. Не приведет ли это к автоматическому лишению родительских прав?" – спросил депутат.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что в данном случае суд рассматривает совокупность всех обстоятельств.

"В случае инициирования этот вопрос сначала рассматривается на комиссии по защите прав несовершеннолетних. Потом судом рассматривается совокупность всех обстоятельств, в первую очередь, личность родителей. Поэтому я думаю, что это никак не повлияет на увеличение или уменьшение количества лишенных родительских прав", – ответил Игорь Лепеха.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев также добавил, что в действующем Законе о браке и семье предусматривается норма, по которой лишают родительских прав, в том числе по уголовным правонарушениям.

"И мы не видим массового лишения родительских прав, такого не было в нашей истории. Соответственно, нет никаких оснований. Это мое личное мнение, считаю, что этот закон в дальнейшем не приведет к массовому лишению родительских прав. Закон не направлен на лишение родительских прав, он направлен на защиту женщин и обеспечение безопасности детей", – объяснил Маулен Ашимбаев.

Ранее депутаты Сената одобрили в двух чтениях закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей.

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