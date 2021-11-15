Это необходимость – Мамин о сделке со "Сбером"

Премьер-министр Аскар Мамин считает, что меморандум между правительством и российским "Сбером" – это необходимость. Об этом он заявил на встрече с редакторами СМИ, передает Zakon.kz.

Только платформа "Сбер" позволяет нам получить коды и депонировать коды в органах информбезопасности. То есть, по сути дела мы гарантируем обеспечение защиты персональных данных. В Казахстане порядка 400 информационных систем, надо сказать, что они все плохо между собой взаимодействуют. Есть отличия в данных и не всегда это эффективно. Мы надеемся, что через платформу сможем решить эту задачу. К работе будет привлечен местный казахстанский IT-сектор. Поэтому никаких беспокойств у наших граждан не должно быть по поводу потери цифрового суверенитета или утечки персональных данных. За это правительство несет ответственность, – сказал Мамин, отвечая на вопрос.

Он отметил, что с точки зрения дальнейшей цифровой трансформации – это просто необходимость.

Еще раз говорю, Министерство цифрового развития проводит переговоры и мы будем информировать наше общество с тем, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов, – добавил Мамин.

В сентябре этого года премьер-министр Аскар Мамин и глава группы компаний "Сбер" Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана. Позже в Сети разгорелся скандал из-за того, что именно российскую группу компаний привлекают для цифровизации сервисов, которые есть у правительства Казахстана.