Казахстан изучает возможность внедрения атомной энергетики – Келимбетов

Казахстан изучает возможность внедрения атомной энергетики, сообщил на заседании Astana Club 2021 председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, управляющий Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы же знаем, что атомные электростанции являются инструментами геополитики. А технологии – это наши безопасность, комфорт, но не политика. Тем не менее Казахстан изучает возможность внедрения атомной энергетики. Я знаю, что президент Касым-Жомарт Токаев попросил правительство тщательно и осторожно изучить, насколько атомная энергетика может быть полезна для устойчивого развития. Но когда речь идет о будущих технологиях, о карбоновой нейтральности, мне кажется, что примерно в среднесрочной перспективе мы должны увидеть какие-то абсолютно новые технологии, – сказал Келимбетов.

Он добавил, что речь идет не просто о новых технологиях, а о технологиях, которые смогут купить развивающиеся страны.

По его словам, в этом вопросе требуется не столько революционный, сколько эволюционный подход к решению проблемы.

Мне кажется, повестка Казахстана приближена к повесткам Китая и Индии. Надо воспользоваться существующими возможностями для развития технологий. К примеру, у нас очень большой интерес в отношении углеродных ловушек, – отметил глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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