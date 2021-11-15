Дмитрий Бабенко: Это моя первая медаль в качестве тренера

В Польше прошел первый этап Кубка мира по конькобежному спорту нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В числе участников данных соревнований были и казахстанские спортсмены. На катке польского города Томашув-Мазовецки хорошего результата добилась казахстанка Надежда Морозова, которая сумела завоевать бронзовую медаль на дистанции 1500 метров, со временем 01:56.925. Надежда уступила только японке Михо Такаги и Бриттани Боуи из США. С места событий дал свой комментарий главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Дмитрий Бабенко.

В целом, я удовлетворен итогом первого этапа Кубка мира. Надежда Морозова принесла Казахстану бронзовую медаль, в моей тренерской практике это первая медаль, конечно же, я рад ее успеху. Отлично проявила себя Екатерина Айдова на дистанциях 1000 м и 1500 м. Что касается ребят, то на фоне достижений женской команды результаты немного скромнее, но мы готовимся к решающим стартам для завоевания лицензий 3 и 4 декабря (США) и 10-12 декабря (Канада), – сказал он.

После польского этапа казахстанские конькобежцы направляются в Норвегию, на второй этап Кубка мира.

Куандык Шынасилов