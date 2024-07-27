Что известно о спортсменах, которые принесли Казахстану первую медаль на Олимпиаде

Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали первую медаль для Казахстана на Олимпиаде в Париже. Бронзовую награду они принесли в копилку страны в стрельбе из пневматической винтовки. Что известно об этих спортсменах – в материале Zakon.kz.

Напомним, 27 июля в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м казахстанские стрелки заняли третье место, разгромив соперников из Германии со счётом 17–15. Аналогичный результат Александра и Ислам уже демонстрировали на Азиаде в 2023 году, пишет Sportarena.kz

Фото: НОК РК

Александра Ле одной из первых завоевала долгожданную путевку на Олимпиаду на лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Джакарте (Индонезия). В финале соревнований на дистанции 50 метров и пневматической винтовки она стала седьмой. Этого результата ей хватило для получения олимпийской квоты.

"Было максимально неожиданно, я очень удивилась. Я первый раз узнала от тренера, пока тренер сама мне в лицо не сказала, что у тебя квота после этого финала. Это просто Вау", — рассказала о первых эмоциях спортсменка в интервью пресс–службе федерации стрельбы.

Александра отметила, что начала мечтать об участии в Олимпиаде с первого дня, как пришла в спорт. Девушка сказала, что если верить в свою цель и показать себя в полную силу, то победы обязательно будут.

"Единственный, на кого я стараюсь ровняться – мой тренер. Это главный тренер нашей команды – Ольга Вячеславовна Довгун. Я очень сильно хотела оказаться в национальной команде, чтобы поработать с ней. Мне безумно нравится работать с этим тренером", — пояснила спортсменка.

Фото: НОК РК

Ислам Сатпаев родился в 1998 году 21 сентября в Алматы. Спортивный путь начал в седьмом классе, когда однажды после школы ему предложили пойти в тир.

В 2023 году он уже стал серебряным призером кубка мира в Джакарте. На Азиатских играх в Ханчжоу Ислам завоевал бронзовую награду. Год назад он рассказал в интервью ДК о своих амбициях:

"Девиз Пьера Кубертена: "Главное – не победа, а участие" уже устарел. Большинство спортсменов, приезжая на Олимпиаду, надеются на медаль. И я не исключение. Но для успешного выступления на Олимпиаде надо подойти к ней на пике спортивной формы. Это и стало теперь основной задачей. И важной её частью я вижу приобретение опыта стрельбы в финале на международных соревнованиях", – отметил Сатпаев.

Также сегодня, 27 июля 2024 года, дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024.