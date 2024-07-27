Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что известно о спортсменах, которые принесли Казахстану первую медаль на Олимпиаде

Александра Ле, Ислам Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 14:37 Фото: НОК РК
Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали первую медаль для Казахстана на Олимпиаде в Париже. Бронзовую награду они принесли в копилку страны в стрельбе из пневматической винтовки. Что известно об этих спортсменах – в материале Zakon.kz.

Напомним, 27 июля в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м казахстанские стрелки заняли третье место, разгромив соперников из Германии со счётом 17–15. Аналогичный результат Александра и Ислам уже демонстрировали на Азиаде в 2023 году, пишет Sportarena.kz

Олимпиада, Александра Ле, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 14:37

Фото: НОК РК

Александра Ле одной из первых завоевала долгожданную путевку на Олимпиаду на лицензионном чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Джакарте (Индонезия). В финале соревнований на дистанции 50 метров и пневматической винтовки она стала седьмой. Этого результата ей хватило для получения олимпийской квоты.

"Было максимально неожиданно, я очень удивилась. Я первый раз узнала от тренера, пока тренер сама мне в лицо не сказала, что у тебя квота после этого финала. Это просто Вау", — рассказала о первых эмоциях спортсменка в интервью пресс–службе федерации стрельбы.

Александра отметила, что начала мечтать об участии в Олимпиаде с первого дня, как пришла в спорт. Девушка сказала, что если верить в свою цель и показать себя в полную силу, то победы обязательно будут.

"Единственный, на кого я стараюсь ровняться – мой тренер. Это главный тренер нашей команды – Ольга Вячеславовна Довгун. Я очень сильно хотела оказаться в национальной команде, чтобы поработать с ней. Мне безумно нравится работать с этим тренером", — пояснила спортсменка.
Олимпиада, Ислам Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 14:37

Фото: НОК РК

Ислам Сатпаев родился в 1998 году 21 сентября в Алматы. Спортивный путь начал в седьмом классе, когда однажды после школы ему предложили пойти в тир.

В 2023 году он уже стал серебряным призером кубка мира в Джакарте. На Азиатских играх в Ханчжоу Ислам завоевал бронзовую награду. Год назад он рассказал в интервью ДК о своих амбициях:

"Девиз Пьера Кубертена: "Главное – не победа, а участие" уже устарел. Большинство спортсменов, приезжая на Олимпиаду, надеются на медаль. И я не исключение. Но для успешного выступления на Олимпиаде надо подойти к ней на пике спортивной формы. Это и стало теперь основной задачей. И важной её частью я вижу приобретение опыта стрельбы в финале на международных соревнованиях", – отметил Сатпаев.

Также сегодня, 27 июля 2024 года, дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024.

Читайте также

Казахстанская дзюдоистка одержала победу в первом поединке на Олимпиаде
Казахстанская дзюдоистка одержала победу в первом поединке на Олимпиаде
спортсмен
Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль
Елдос Сметов
Дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024
Андрей Дюсупов
Париж-2024 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
Олимпийские игры
Олимпийские наряды сборной Кувейта потрясли воображение зрителей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: