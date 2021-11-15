Токаев подписал поправки в законодательство по госзакупкам

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки", сообщает Zakon.kz.

Документ разработан с целью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере государственных закупок.

В частности, поправки предусматривают внедрение новых способов госзакупок: способом конкурса с использованием рамочного соглашения; с использованием рейтингово-балльной системы; с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг; закупки через электронный магазин.

Как пояснял ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев, закон также предусматривает сокращение количества оснований осуществления госзакупок способом из одного источника, в том числе таких, как приобретение материальных ценностей государственного матрезерва, выпускаемых в порядке освежения; приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц и других.

Из 52 оснований прямого заключения договора закупок из одного источника было сокращено четыре.

Кроме того, в рамках снижения коррупционных рисков вводится такой способ закупок, как конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.

Этот метод предусматривает исключение человеческого участия в процессе госзакупок и будет осуществляться без конкурсной комиссии.

Документ исключает требование об определении председателями конкурсных комиссий первых руководителей центральных госорганов и акимов областей в соответствии с поручением главы государства.

Поправками также предусматривается новый способ закупок в виде конкурса с использованием рамочных соглашений.

Рамочные соглашения будут применяться в сочетании с централизованными государственными закупками.

Как ожидается, этот подход может сократить процедуры закупок до пяти рабочих дней.

Кроме того, во время обсуждения законопроекта депутаты сената внесли ряд изменений и дополнений в части включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок; конкретизации субъектов, не имеющих право участвовать в государственных закупках инжиниринговых услуг или строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства.