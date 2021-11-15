Что известно о новом квартале в сердце EXPO

Международная выставка прошла в столице четыре года назад. С каждым годом район становится все более привлекательным как для работы, так и для жизни.

В этом убедились первые жители бигвилля Nexpo, получившие ключи от своих квартир.

Куда исчез паркинг?

Первое, что бросается в глаза, это двор на уровне земли. Впрочем, автолюбители могут не переживать. Паркинг есть, он полностью подземный. Двор также будет закрытый, несмотря на отсутствие возвышения, как при полуподземных паркингах. В режиме 24/7 работают пункт охраны и многочисленные камеры видеонаблюдения. Дома малоэтажные и компактные, в каждом – по 56 квартир. Класс комфорт, но высота потолков – 3, а окон – 2,1 метра, как в бизнес-классе. Кстати, об окнах – они крупноформатные, шириной 2,3 метра, что обеспечивает большую естественную инсоляцию и отличный обзор района. Электронные замки с тремя способами открывания. Теперь не надо отпрашиваться с работы, чтобы запустить родных домой – достаточно продиктовать код.

Межквартирные стены выполнены из кирпича. Все игровые активности будут сосредоточены в PlayHub. Сдача площадки запланирована на второй квартал 2022 года. Здесь есть не только классические корзины для кондиционеров, но и специальные ниши для охлаждающих устройств, – говорит менеджер Алмас Кожахметов.

Бигвилль больших перспектив

Район Международной выставки EXPO – один из самых респектабельных в столице. Здесь находятся Национальный банк, головные офисы финансовых и IT-компаний, отель сети Hilton, самый большой и популярный ТРЦ в столице MEGA, Astana IT University, Nazarbayev University, Перинатальный центр № 1 и другие объекты медицинского кластера. Неудивительно, что жилье здесь пользуется повышенным спросом.

Нам обещали сдать квартал в декабре. Однако получаем чипы раньше срока. Справить новоселье перед Новым годом, что может быть лучше и символичней?! Нравится, что компания с каждым разом прогрессирует. Я, например, считаю, что почтовые ящики не нужны. Все смотрю в интернете, а квитанции получаю через приложение. Зачем эти ящики для сбора макулатуры?! Прогресс не стоит на месте. Что-то уходит, но появляется новое – рассказывает Малика, будущий житель бигвилля Nexpo.

В очередях 1-3 и 1-4 квартир в наличии нет. Они есть в очереди 1-1, которая сдается весной 2022 года.

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