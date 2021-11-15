Наставник "Брайтона" провел ночь с бездомными

Главный тренер клуба АПЛ "Брайтон" Грэм Поттер, его помощники Билли Рид и Бруно Сальтор, одну ночь провели на улице в рамках кампании The Big Sleep Out ("Большая ночевка на улице"), сообщает Zakon.kz.

Тренерский штаб "Брайтона" принял участие в акции в поддержку бездомных, цель которой – привлечь внимание к проблемам бездомных и собрать средства для помощи им, передает пресс-служба клуба.

У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества и они нуждаются в нашей помощи и поддержке, – прокомментировал свою акцию Грэм Поттер.