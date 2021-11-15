Угнав автомобиль, водитель врезался в детскую площадку в Таразе

15 ноября 2021, 18:15
Фото: polisia.kz

Жительница областного центра обратилась в полицию Тараза с заявлением об угнанном автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Hyundai угнали прямо со двора. Полиция приступила к поиску.

Подозреваемый торопился покинуть пределы города и двигался на высокой скорости. Не справившись с управлением, врезался в детскую игровую площадку в одном из дворов микрорайона Астана. Оставив машину, попытался скрыться с места происшествия.

Далеко не ушел, его задержали стражи порядка.

Мужчина водворен в ИВС города Тараза. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 200, ч.1 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". пресс-служба МВД РК


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