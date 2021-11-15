В столице началась вакцинация препаратом Pfizer

15 ноября в столичных школах и медорганизациях началась вакцинация препаратом Pfizer, предназначенным для определенного контингента лиц, сообщает Zakon.kz.

Среди первых желающих привиться – беременные женщины, кормящие мамы и дети.

Когда я узнала, что в Казахстан поставят препарат Pfizer, я была еще в положении. Очень обрадовалась, что попадаю под категорию и могу ее получить. Так как только вакцинация позволяет обезопасить как свое здоровье, так и здоровье моих близких, окружающих людей. По последним данным мы видим, что коронавирусом стали все чаще болеть дети и беременные женщины. Я за сохранность здоровья и безопасность! – поделилась Гульфайруз Искакова.

Такого же мнения придерживается и жительница города Асель Адамова, которая в настоящее время находится в положении (16 недель).

Уже сколько времени страна и весь мир борется с этим вирусом. Подвергаться болезни стали беременные, маленькие детки. Мне здоровье моего будущего малыша, мое здоровье важнее всего, и поэтому я здесь. Я не вижу в этом какой-то опасности, для меня это в первую очередь профилактика и защита. Куда страшнее заболеть и не знать, что с тобой станет. Я бы призвала всех получить вакцину как можно скорее, – поделилась мнением будущая мама.

17-летний студент Торежан Турсын не долго обдумывал, получать вакцину или нет.

Мы всей семьей переболели этим летом. Я даже не думал, что так тяжело перенесем болезнь. Позже началась учеба, мы вышли на учебу, и я понимал, что заболеть я могу снова, если не вакцинируюсь, не защищу свой организм. Мне не было страшно получать прививку, меня больше тревожит, как быть, если переносить болезнь снова на ногах, – сказал он.

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Также в медпункт Школы-гимназии №75 за прививкой пришли шестеро подростков в возрасте 15-17 лет. Они отметили, что только вакцина позволяет обезопасить себя от заражения вирусом.

Напомним, всего по столице подлежат вакцинации препаратом Pfizer 5 тыс. беременных женщин, 28 тыс. кормящих мам и женщин, находящиеся в периоде лактации, а также 63 тыс. детей.

Вакцинировать данную категорию лиц будут лишь в медицинских организациях и в медпунктах в образовательных учреждениях города.