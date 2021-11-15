Застреливший медведя браконьер задержан в ВКО

Браконьер, застреливший медведя, задержан в ВКО, сообщает Zakon.kz.

51-летний житель Усть-Каменогорска был задержан 6 ноября. Он использовал зарегистрированное ружье. Мясо взял для личного употребления. Также забрал и лапы, которые, возможно, планировал в дальнейшем продать.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 337 УК РК “Незаконная охота“, в настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет. начальник ДП Сагат Мадиев

С 20 октября по 19 ноября на территории ВКО проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер".

Всего с начала проведения ОПМ проведено свыше 360 рейдовых мероприятий, где выявлено 605 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 394 нарушение правил охоты. Кроме того, выявлены 10 браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела.