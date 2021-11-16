Кадыров намекнул, что может силой отнять у ингушей переданные Дудаевым земли

Ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает Zakon.kz.

Заявление Кадырова прозвучало на фоне сообщений о ремонтных работах в граничащем с Чечней ингушском поселении Даттых Сунженского района. Видео выступления опубликовано на его странице во "ВКонтакте", перевод приводит издание "Фортанга".

Одиннадцатого ноября пользователь Facebook Магомед Пидиев опубликовал видео, на котором показал, как в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых Сунженского района Ингушетии тяжелая техника проводит ремонтные работы. Пользователь соцсети назвал это "очередной провокацией соседей". После появилась информация, что техника принадлежит ГУ "Чеченавтодор" и ее действия могут изменить течение русла реки "Фортанга".

В 2018 году Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию, подписали указ, согласно которому часть спорной территории отошла в состав Чечни. В Магасе тогда начались акции протестов, которые привели к столкновениям с полицией.

Кадыров попросил "интриганов и провокаторов" оставить "беспочвенные" разговоры и показать ему документы, свидетельствующие о том, что отторгнутая в 2018 году территория действительно исторически принадлежала ингушам.

Кадыров напомнил о своем визите в Ингушетию и заявил, что просил провокаторов не портить союз между двумя народами.

Аушев это знает. Я если отберу все обратно — будет нехорошо. У нас есть сила забрать это все обратно, несмотря на это, мы не сделали ни один шаг, не сказали ни одного слова. Это наша республика, мы будем ее строить, приукрашать. Если ингуши хотят жить здесь, мы дадим им в аренду любую землю, дадим построить любую туристическую базу, ресторан, гостиницу, мы пропишем их. Это Российская Федерация, любой гражданин имеет право жить. Рамзан Кадыров